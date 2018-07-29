Путин поприветствовал участников парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин с катера поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на Кронштадтском рейде выстроились 12 кораблей, которые из-за своих габаритов не могут войти в акваторию Невы, где проходит основная часть парада.

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Глава государства, в частности, поприветствовал экипажи большого десантного корабля «Иван Грен», головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», корвета «Бойкий», малого ракетного корабля «Серпухов» и других кораблей.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прошел парад в честь Дня ВМФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию празднования Дня Военно-морского флота.