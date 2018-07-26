США заблокировали инициативу России по Ближнему Востоку в Совбезе ООН
Представители США заблокировали в Совете безопасности ООН российскую инициативу по Ближнему Востоку, передает РИА «Новости» сообщение постпредства России.
В постпредстве отметили, что Россия выступила за создание в Совбезе ООН проекта документа, который установил бы безальтернативность международно признанной основы для решения проблемы Палестины и ближневосточного регулирования.
«К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения», — заявили в постпредстве.
В постпредстве также рассказали, что российская инициатива нашла поддержку «большинства членов Совбеза, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров».
Ранее сообщалось, что США заблокировали резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение Израилем силы.