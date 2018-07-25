Асад оценил усилия Москвы по возвращению сирийских беженцев

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил усилия Москвы по возвращению сирийских беженцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера.

Уточняется, что Асад встретился в Дамаске с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

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«Стороны обсудили сотрудничество России и Сирии в вопросе усилий сторон по вопросу беженцев. Президент Асад высоко оценил деятельность Москвы, помогающей подготовить условия по возвращению сирийцев в их города и деревни, и подтвердил, что Сирия готова к возвращению всех ее сыновей. Исходя из этого, Сирия приветствует любые усилия по помощи сирийским беженцам внутри страны и за ее пределами ради их возвращения», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили об отсутствии оснований для дальнейших операций США в Сирии.