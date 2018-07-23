Сирены тревоги сработали на севере Израиля

Более десяти сирен тревоги тревоги сработали на севере Израиля, предупреждая о запуске по меньшей мере одной израильской ракеты «Патриот», сообщает Ynetnews.

Первая волна сирен прозвучала в 10.04 в населенных пунктах Голанских высот Цфате и Кацрине.

За ней, спустя минуты, последовала вторая волна сирен.

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20 июля израильские военные засекли запуск трех ракет с территории сектора Газа. Тогда же один из военных израильской армии погиб, попав под обстрел со стороны палестинцев в секторе Газа.

До этого Израиль провел «масштабную» атаку на объекты ХАМАС в секторе Газа.