WP: Израиль признает контроль Дамаска над югом Сирии

Правительство Израиля намерено признать контроль властей САР над территориями в южной части Сирии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, власти Израиля пойдут на этот шаг в рамках договоренностей с Россией.

Как отмечается, Израиль также начнет работу по реализации соглашения о разъединении израильских и сирийских войск.

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При этом в обмен Россия договорится с Ираном о выводе иранской армии с юга Сирии.

По словам источников, Россия также «обязуется не возражать», если Израиль нанесет удар по войскам Ирана в регионе.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин согласился на отвод проиранских сил с границы САР и Израиля.