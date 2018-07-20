Израильский военный погиб при обстреле на границе сектора Газа

Один из военных израильской армии погиб, попав под обстрел со стороны палестинцев в секторе Газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Сегодня солдат был убит при выполнении боевой задачи у южной части сектора Газа. В ходе инцидента группа террористов открыла огонь по военнослужащим, тяжело ранив одного из них. Позже он скончался от ранения», — заявили в пресс-службе.

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Отмечается, что это нападение стало началом эскалации конфликта, и ХАМАС понесет ответственность за свои действия.

Ранее сообщалось, что Израиль провел «масштабную» атаку на объекты ХАМАС в секторе Газа. Впоследствии по территории Израиля были выпущены три ракеты.