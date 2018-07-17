Видеоблогеры нашли готовые к бою танки на заброшенной базе на Украине

Два видеоблогера нашли заброшенную военную базу на Украине, на которой стоят полностью боеготовые танки. Запись опубликована на YouTube-канале Dima Total.

Авторы видеоролика отметили в описании, что искали полузаброшенные военные объекты, к примеру, бункер или бомбоубежище. Во время поисков, по их словам, они обнаружили сотни советских танков, а потом нашли около десяти «именно новых» танков Т-64, а также грузовой автомобиль, который предназначен для их транспортировки.

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Видеоблогеры отметили, что на танках стояли пломбы и они готовы к ведению боя.

Место своей находки они не раскрыли.

Ранее бывший военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Бобовников заявил, что стоящие на вооружении украинской армии танки «Оплот» являются бесполезными.