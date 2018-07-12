СМИ рассказали, что объединяет Трампа, Меркель, Мэй и Макрона

Президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и президента Франции Эммануэля Макрона объединяет их отношение к популизму, пишет Politico со ссылкой на мнение высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС.

Мэй, Макрона, Меркель и Трампа принципиально объединяет их отношения с популизмом, рассказал один старший советник в Великобритании, когда его спросили о том, что лежит в основе отношений президента США с его западными союзниками.

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Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли сказал, что популизм Трампа «рискует усилить политических противников во многих странах» по всей Европе, и это беспокоит некоторых лидеров.

Ранее результаты опросы в США показали, что 49% граждан считают президента Дональда Трампа расистом.