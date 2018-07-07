В Иране казнили восемь боевиков ИГ

Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор восьмерым боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), которые были причастны к атакам на иранский парламент в 2017 году. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«В мае суд приговорил к смерти восьмерых боевиков ИГ, причастных к атакам в Тегеране в 2017 году», — говорится на сайте агентства.

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7 июня 2017 года группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента. Впоследствии один из нападавших совершил самоподрыв. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни. В результате атаки погибли около 20 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани обвинил США в поддержке ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.