Трамп рассказал, зачем США ядерный арсенал

Президент США Дональд Трамп заявил, что США формирует сильнейший ядерный арсенал, чтобы никто не захотел шутить с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на выступлении на митинге в Монтане.

«Вы знаете зачем нужен сильнейший ядерный арсенал? Не для того чтобы его использовать. А чтобы никто не захотел шутить с США», — заявил он.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не началась война между Соединенными Штатами и Северной Кореей.

Также сообщалось, что КНДР не намерена полностью отказываться от ядерного оружия и пытается скрыть от США реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов.