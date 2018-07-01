КНДР и Южная Корея возобновили линию связи между военными кораблями

Военные корабли Республики Корея и КНДР впервые за 10 лет осуществили переговоры по радиосвязи, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на минобороны Южной Кореи.

Линия связи необходима морякам, чтобы координировать действия флота, а также предотвращать инциденты во время плавания, особенно в Желтом море.

Реклама

Тестовый сеанс связи состоялся в девять утра в воскресенье, 1 июля. Южнокорейский военно-морской корабль связался с патрульным катером КНДР, он «немедленно» ответил на вызов, подчеркнули в минобороны.

Отмечается, что связь между моряками прервалась в мае 2018 года, когда Северная Корея перестала отвечать на все звонки с юга.

Ранее сообщалось, что КНДР и Республика Корея начали переговоры о соединении автодорог.