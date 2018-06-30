СМИ: в Сирии произошел взрыв у здания школы

На севере Сирии в городе Эль-Хасака произошел взрыв у школы Аль-Гхасания. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

По данным агентства, несколько человек пострадали в результате взрыва. Однако, точное число пострадавших пока неизвестно.

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Как отмечается, взрывное устройство было установлено на мотоцикле, который был припаркован у здания школы.

Ранее сообщалось, что в Эфиопии при взрыве на митинге пострадали 156 человек.

Как отмечалось, в Эфиопии произошел взрыв на митинге в поддержку нового премьера, речь идет об атаке гранатой, которая якобы была брошена в трибуну.