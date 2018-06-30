В Чехии откроют центр спутниковой разведки НАТО

На территории Чехии откроется центр спутниковой разведки военно-политического блока НАТО, передает русская служба «Радио Прага».

Сообщается, что с июля на территории страны будут вестись работы по созданию специального спутникового агентства SATCEN, в компетенции которого войдет, в частности, обработка снимков, которые были получены при спутниковой и аэросъемке. В дальнейшем полученные данные планируется передавать руководству НАТО, чешской военной разведке, а также сотрудникам служб спасения страны.

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Ожидается, что спутниковый аналитический центр начнет эксплуатироваться с 2020 года. В ближайшее время планируется начало формирования штата, в который должны будут войти 50 специалистов.

Ранее сообщалось, что президента США Дональд Трамп призвал партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону.