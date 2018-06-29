ЕС решил усилить обороноспособность и увеличить военные расходы

Европейский союз (ЕС) должен усиливать свою оборонную способность и увеличить военные затраты, чтобы действовать независимо от США, сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление стран ЕС.

Кроме того, государства-члены Евросоюза обязались разработать новый пакт о военном сотрудничестве. Как отмечается, решение о подготовке пакта было принято после встречи лидеров стран с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Предполагается увеличить военные расходы спустя годы урезания затрат.

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«Союз предпринимает шаги по укреплению обороноспособности Европы путем увеличения инвестиций в оборону, наращивания мощностей и оперативной готовности. Эти инициативы расширяют его стратегическую автономию, дополняя и усиливая деятельность НАТО», — говорится в декларации.

Сообщается, что британский премьер-министр Тереза Мэй выразила обеспокоенность безопасностью Европы и предложила спецслужбам стран обмениваться данными, однако, как отмечается, механизм сотрудничества Великобритании вне Евросоюза с его членами остается неясным.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕС решили разработать меры защиты от киберугроз и дезинформации.