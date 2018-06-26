США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400 у России
В случае покупки турецкой стороной зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, американское руководство введет санкции в отношении Анкары, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает РИА «Новости».
«Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретения С-400 будут последствия. Мы введем санкции в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки с помощью санкций», — сказал Митчелл.
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Он также подчеркнул, что данная сделка нанесет удар по двусторонним отношениям Турции и США и прежнее взаимодействие будет сложно восстановить.
Ранее СМИ сообщили об опасениях США, что Россия через Турцию получит информацию о самолетах F-35.