США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400 у России

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В случае покупки турецкой стороной зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, американское руководство введет санкции в отношении Анкары, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает РИА «Новости».

«Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретения С-400 будут последствия. Мы введем санкции в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки с помощью санкций», — сказал Митчелл.

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Он также подчеркнул, что данная сделка нанесет удар по двусторонним отношениям Турции и США и прежнее взаимодействие будет сложно восстановить.

Ранее СМИ сообщили об опасениях США, что Россия через Турцию получит информацию о самолетах F-35.