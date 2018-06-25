Экипажи двух вертолетов вернулись из Сирии в Россию

Министерство обороны России заявило, что экипажи двух вертолетов и боевые машины вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, в Россию доставлены два вертолета Ка-52 вместе с экипажем.

Как отмечается, вертолеты были доставлены в Россию самолетом Ан-124 «Руслан».

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудники военной полиции из Чечни вернулись домой после полутора лет службы в сирийском Алеппо.

По его словам, в честь возвращения 393 сотрудников военной полиции в Грозном прошел торжественный митинг.