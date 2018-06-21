Bloomberg: боевики в секторе Газа атакуют Израиль с помощью горящих презервативов

В секторе Газа используют надутые презервативы для поджогов на территории Израиля, сообщает Bloomberg.

К надутым презервативам боевики в секторе Газа привязывают пропитанные горючими веществами и подожженные тряпки, прочие горящие предметы или взрывчатку. Подобно воздушным шарам, они перелетают через границу Израиля, где вызывают пожары.

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Также для нанесения ущерба используются воздушные змеи и надутые гелием воздушные шары.

По оценкам израильских чиновников, таким способом уже было уничтожено около 2,5 тыс га посевов и дикой природы. Некоторые пожары приходилось тушить до десяти часов.

Военные с помощью дронов пытаются сбивать горящие предметы на границе, но беспилотники в борьбе с огнем показали себя малоэффективными.

Отмечается, что несмотря на царящий в Газе под властью ХАМАС консерватизм, презервативы в аптеках продаются свободно.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по Газе в ответ на горящие воздушные змеи и шары.