«Фрегат» вывели на захоронение

После запуска спутника «Глонасс-М» разгонный блок «Фрегат» был уведен на орбиту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Как отмечается, разгонный блок был уведен за счет двух включений двигательной установки, которая придала «Фрегату» необходимые для увода на орбиту импульсы.

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«…специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели операции по уводу разгонного блока «Фрегат» с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» успешно вывели на орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М».