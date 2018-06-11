ВКС России предотвратили прорыв сирийских боевиков в направлении Пальмиры

Правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС) предотвратили прорыв боевиков на юге провинции Хомс, которые направлялись в сторону Пальмиры, передает РИА «Новости» сообщение Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«11 июня сего года около 4 утра по московскому времени на юге провинции Хомс сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России предотвращена попытка прорыва боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении Пальмиры», — сообщили в ЦПВС.

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Отмечается, что в результате военной операции были уничтожены пять боевиков, пикап и один мотоцикл. В центре добавили, что остальные боевики отошли обратно к «незаконно оккупированному США» населенному пункту Эт-Танф.

Ранее в Центре по примирению сообщили, что сирийский лагерь беженцев «Рубакан» стал прибежищем для террористов, включая боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ). По мнению российских военных, это произошло из-за отказа США пропускать к лагерю гуманитарную помощь.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.