Наука

Врач рассказала, как можно улучшить качество эрекции

Врач Тарасова: улучшить качество эрекции можно при помощи БОС-терапии
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

БОС-терапия (биологическая обратная связь) — это современный безоперационный метод тренировки мышц тазового дна с использованием специального оборудования. Она помогает улучшить качество эрекции и контроль мочеиспускания, рассказала «Газете.Ru» уролог клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Тарасова.

Главное отличие этой методики от обычной гимнастики заключается в визуальном контроле: пациент видит на экране монитора, насколько правильно сокращаются мышцы, и учится управлять ими максимально эффективно», — объяснила доктор.

Этот подход широко применяется в урологической и гинекологической практике, поскольку слабость или дискоординация мышц тазового дна лежит в основе многих интимных проблем.

«Многие мужчины даже не подозревают, что качество эрекции и контроль мочеиспускания напрямую зависят от состояния глубоких мышц промежности. После операций на предстательной железе, с возрастом или при хроническом стрессе эти мышцы ослабевают. Эффективность БОС-терапии подтверждена международными клиническими исследованиями. Курсовое применение метода позволяет достичь значительного снижения эпизодов недержания мочи или полного избавления от проблемы, а также улучшения эректильной функции за счет укрепления луковично-кавернозной мышцы, отвечающей за наполнение полового члена кровью», — отметила доктор.

Для закрепления эффекта важно пройти полный курс процедур под контролем лечащего врача.

Ранее в России предложили вместо удаления кист яичников алкоголизировать их.

 
