Наука

У Минздрава России потребовали добавить в диспансеризацию скрининг рака легкого

«Движение против рака» просит Минздрав ввести в диспансеризацию скрининг легкого
Денис Абрамов/РИА Новости

Межрегиональное общественное движение «Движение против рака» написало письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В нем организация просит добавить в профилактическую диспансеризацию скрининг рака легкого методом низкодозной КТ органов грудной клетки для групп высокого риска. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МОД «Движение против рака».

Самое смертоносное онкологическое заболевание — рак легкого. Задача скрининга — снизить смертность, обнаружив опухоль до того, как она выйдет за пределы органа. Низкодозная компьютерная томография — один из самых эффективных методов ранней диагностики рака легкого. Однако такое КТ не проводят в рамках диспансеризации и профосмотров.

На протяжении 2025 года «Движение против рака» уже неоднократно направляло в адрес Минздрава России предложение по внедрению этого метода скрининга рака легкого в список процедур, которые проводятся при диспансеризации и профосмотрах. Но все прошения остались без внимания.

В письме сообщается, что внедрение низкодозной КТ позволяет предотвратить от 3,8 до 5,3 тыс. случаев смерти ежегодно за счет более раннего выявления заболевания, а внедрение программ скрининга с использованием НДКТ демонстрирует возможность снижения смертности от рака легкого на 20–26%.

«Принимая во внимание интересы пациентского сообщества, а также важность улучшения диагностики рака в разрезе достижения целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» просим Министерство здравоохранения взять на особый контроль доработку Приказа N404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» и внести необходимые изменения, расширив перечень наиболее объективных инструментальных методов», — говорится в письме.

Ранее ИИ научили проверять трещины в металле прямо на линии производства.

 
