ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за украинского самолета

Военно-воздушные силы Венгрии в ночь на 10 июня были подняты по тревоге и приведены в боевую готовность из-за незаконно пересекшего границу украинского самолета, сообщает Index.

В министерстве обороны Венгрии изданию сообщили, что о пересечении границы самолетом не сообщили органам, контролирующим гражданскую авиацию в Венгрии. В результате была объявлена тревога, также были уведомлены силы безопасности НАТО.

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В ведомстве также отметили, что вооруженные силы постоянно находились в контакте с транспортной полицией региона.

Ранее сообщалось, что в Литве из-за массового ДТП с бронемашинами пострадали военные НАТО.