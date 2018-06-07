Порошенко пригласят на саммит НАТО

Президент Украины Петр Порошенко будет приглашен на саммит НАТО в июле этого года, но формат пока не определен. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет «Европейская правда».

«Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока не определили конкретный формат и конкретный тип встреч, но он будет приглашен. Остается уточнить, в каком формате будут встречи, но президент Порошенко приглашен», — сказал Столтенберг.

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Издание обращает внимание, что визит Порошенко на саммит пройдет на фоне того, как Венгрия из-за языкового закона блокирует проведение встреч Комиссии Украина – НАТО на министерском и высшем уровнях.

В марте Порошенко направил письмо Столтенбергу, в котором попросил предоставить Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ).