СМИ: Израиль нанес удар по сектору Газа

Израильская армия нанесла авиаудар по нескольким военным базам палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщает Press TV.

По данным телеканала, ракетные удары израильских ВВС были зафиксированы в южном, восточном и центральном районе сектора Газа.

Как отмечается, информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

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Ранее сообщалось, что израильские вооруженные силы нанесли удар по территории сектора Газа в ответ на ракетную атаку.

2 июня израильская ПВО перехватила ракету, запущенную из палестинского сектора Газа по Израилю.