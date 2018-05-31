В сети опубликовали видео уничтожения техники ВСУ в районе Горловки

В социальных сетях было опубликовано видео разгрома бронетехники украинских вооруженных сил в районе Горловки, сообщает РИА «Новости».

Пользователь под псевдонимом Ophidian Asp, разместивший видео, утверждает, что кадры получены с беспилотника. На них запечатлено уничтожение двух БМП, командного пункта 24-го батальона и одного грузовика.

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Также на видео снят пожар на складе с боеприпасами.

Ранее в командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о ликвидации в районе Горловки группы украинских диверсантов.

Также ранее в ДНР рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Горловки. По словам замкома оперативного командования республики Эдуарда Басурина, в ходе операций в данном районе погибли 18 украинских военных, более 20 были ранены.