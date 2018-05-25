Макрон назвал «сбоем в процессе» отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал главу США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына продолжить предпринимать усилия для проведения саммита, несмотря на его отмену, передает Reuters.

Макрон сделал это заявление во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском экономическом форуме.

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Ранее Трамп принял решение отменить встречу с Ким Чен Ыном, которая должная была пройти в Сингапуре 12 июня. В Белом доме объяснили этот шаг агрессивной риторикой северокорейской стороны.

»[Отмена встречи] лишь сбой в процессе, который должен быть продолжен», — сказал Макрон.

Ранее Трамп также выразил сожаление, что саммит не состоится.