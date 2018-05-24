Трамп в письме Ким Чен Ыну назвал ядерные возможности США огромными
Президент США Дональд Трамп в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну назвал «огромными» ядерные возможности США. Письмо опубликовано в официальном твиттере Белого Дома.
«Вы говорите о ваших ядерных возможностях, однако наши возможности так огромны и мощны, что я молюсь, чтобы нам не пришлось ими воспользоваться», — говорится в тексте.
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Ранее сообщалось, что Трамп в письме уведомил северокорейского лидера, что их встреча, запланированная на 12 июня в Сингапуре, не состоится.
Несмотря на это, американский президент поблагодарил Ким Чен Ына за освобождение американцев, находившихся в заключении в КНДР.
Также ранее стало известно, что КНДР демонтировала ядерный полигон.