В ДНР сообщили об уничтожении группы украинских диверсантов

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что 21 мая в регионе была уничтожена группа украинских диверсантов, передает РИА «Новости».

По словам Басурина, они стремились попасть на территорию Горловики и расстрелять мирное население.

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«Благодаря профессиональным действиям военнослужащих вооруженных сил ДНР группу террористов во время отвлекающих боев под Горловкой два дня назад удалось выявить и уничтожить», — заявил Басурин.

Ранее в ДНР рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Горловки. Около населенного пункта Гольмовский были убиты пятеро украинских военных, еще 13 погибли в районе поселка Чигари. По его словам, более 20 украинских военных были ранены. Также был уничтожен один танк, БМП и американская станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-48.