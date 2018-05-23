Захарова объяснила обострение ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе обострилась в связи с визитом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Курт Волкер посетил Украину 14 мая. По словам Захаровой,он озвучил «ряд одиозных тезисов», вместо того, чтобы потребовать от Киева прекратить эскалацию конфликта.

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«Среди них отказ американского посланника признавать сам факт существования республик Донбасса. Этот пассаж свидетельствует о том, что либо он не читал самих минских соглашений, либо не желает замечать очевидного», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Волкер «подливает масла в огонь» и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта. Захарова также указала, что после отъезда спецпредставителя США ВСУ активизировали военные провокации.

«Поддержка Волкером действий Киева воспринимается украинскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры», — заключила представитель МИДа.

Ранее сообщалось, что ополченцы ДНР отбили наступление ВСУ в районе Горловки и не дали завладеть стратегически важными высотами возле Донецка.