Израиль обвинил Сирию в применении ПВО против своих самолетов

Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил, что сирийская сторона выпустила более 100 ракет по военным Израиля, которые в ночь на 10 мая бомбили объекты военного присутствия Ирана в Сирии. Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам Норкина, все задействованные в антииранской операции военные самолеты вернулись на базу, при этом они также атаковали комплексы ПВО в Сирии, среди которых были произведенные в России «Панцири» и «Буки».

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«В ходе… налета более 100 ракет «земля-воздух» были выпущены по нашим самолетам», — заявил Норкин.

Он уточнил, что действия израильской стороны стали ответом на попытку ракетного обстрела Ираном армейских позиций на Голанских высотах, в ходе которого в сторону Израиля были выпущены 32 ракеты.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной Израилю территории Голанских Высот сработало оповещение о ракетном ударе.