Путин рассказал о перевооружении ракетных полков комплексами «Ярс»

Президент России Владимир Путин во время совещания в Сочи заявил, что до конца года 14 ракетных полков будут вооружены комплексами «Ярс» взамен старых комплексов «Тополь», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Безусловно, ключевое значение для оборонной безопасности имеют стратегические ядерные силы. В соответствии с планами госпрограммы вооружений, в этом году продолжим замену отслуживших в установленные сроки ракетных комплексов «Тополь» на новейший «Ярс». До конца декабря ими должно быть оснащено 14 ракетных полков», — сказал Путин.

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Также он подчеркнул необходимость улучшения противовоздушной обороны страны.

«Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплекса «Панцирь», завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил о необходимости последовательной модернизации армии и флота.