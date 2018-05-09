Генсек ООН прокомментировал выход США из ядерной сделки с Ираном
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он «глубоко разочарован» решением США о выходе из иранского ядерного соглашения, цитирует газета The Orange County Register агентство Associated Press.
Он отметил, что иранская ядерная сделка «является большим достижением в области ядерного нераспространения и дипломатии, которая обеспечила региональный и международный мир и безопасность».
В МИДе России также заявили, что «глубоко разочарованы» выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки. В свою очередь власти Израиля поддержали решение США.