Нетаньяху подтвердил участие в параде 9 мая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что будет присутствовать на Красной площади во время парада Победы, передает РИА «Новости».

«В среду [9 мая] я встречусь с российским президентом [Владимиром] Путиным в Москве и приму участие в параде в ознаменование Дня Победы над нацистской Германией», — сказал Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху рассказал о значении встречи с Путиным. По его словам, она будет иметь важное значение на фоне попыток Ирана усилить военное присутствие в Сирии. Также он отметил, что в последнее время иранские вооруженные силы стягивают в Сирии наступательное и оборонительное вооружение, а также беспилотники, системы ПВО и ракеты класса «земля-земля».