Минобороны модернизирует четыре Су-25

Министерство обороны России проводит тендер на ремонт с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3, передает РИА «Новости».

Максимальная цена контракта составляет 1,6 млрд рублей.

В тендере говорится, что к 10 ноября 2019 года Минобороны рассчитывает получить четыре модернизированных штурмовика.

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Согласно информации на сайте госзакупок, в прошлом году Минобороны заключило с АО «121 авиационный ремонтный завод» аналогичный контракт. Указывается, что работы по модернизации четырех штурмовиков завершатся до конца текущего года.

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