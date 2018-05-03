СМИ: Китай тайно перебросил ракетные комплексы на спорные острова
Власти Китая тайно перебросили на спорные острова Спратли в Южно-Китайском море противокорабельные ракетные комплексы и системы ПВО. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
По словам источника в разведке, Китай перебросил комплексы на три из четырех укрепленных форпоста к западу от Филиппин в Южно-Китайском море в течение последних 30 дней.
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Телеканал отмечает, что установленные системы могут поражать суда на расстоянии 295 морских миль (около 546 км) и воздушные цели — на расстоянии 160 морских миль (около 296 км).
Спратли — архипелаг в Южно-Китайском море, острова которого признают своими Китай, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Бруней и Малайзия.
Ранее СМИ сообщили о планах Китая открыть новую военную базу за рубежом.