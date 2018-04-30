После заявления Нетаньяху Путин подчеркнул необходимость соблюдения ядерной сделки

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после заявления последнего о лжи Ирана о ядерной программе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин подтвердил позицию России — план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами», — говорится в заявлении.

Реклама

Кроме того, политики обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин увидел в израильском заявлении о ядерной программе Ирана попытку ослабить сирийскую тематику.