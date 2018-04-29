ВС Латвии заявили о российских кораблях у границ страны
Два российских военных корабля были замечены около границы Латвии. Об этом говорится в твиттере Национальных вооруженных сил республики.
«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в пяти морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали российский фрегат класса «Стерегущий»»,— говорится в сообщении.
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Позже ВС Латвии сообщили об обнаружении российского буксира класса «Горин» в восьми морских милях от территориальных вод страны.
Ранее сообщалось, что медведь повредил забор на латвийско-российской границе при попытке уйти на территорию России.