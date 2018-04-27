Глава Пентагона призвал Россию к дипломатическому решению кризиса в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал российские власти поддержать женевский процесс под началом ООН по урегулированию военного конфликта в Сирии.

«Мы все должны поддерживать женевский процесс и прийти к дипломатическому решению этого [кризиса]. [Спецпредставитель генсека ООН] Стаффан де Мистура старается, и Россия должна помочь ему, если она хочет найти путь к более стабильному Ближнему Востоку», — сказал Мэттис во время встречи с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

Ранее Мэттис прокомментировал сообщения о выводе войск США из Сирии. По его словам, в данный момент Соединенные Штаты не выводят свои войска из региона. Также он отметил, что американская сторона намерена продолжать борьбу и привлекать большую региональную поддержку.