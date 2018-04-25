В ОЗХО подтвердили отсутствие химоружия в исследовательском центре Дамаска

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили отсутствие химического оружия в дамасском исследовательском центре «Барза», передает РИА «Новости».

По данным американской стороны, в этом центре велась разработка отравляющих веществ.

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«В 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ», — сказал Рудской.

Ранее МИД назвал условие, при котором Россия примет расследование ОЗХО по Думе.