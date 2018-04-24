СМИ заподозрили Пентагон в занижении характеристик российского ПВО

Министерство обороны США намеренно занижает характеристики российских средств ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание National Interest.

По данным издания, целью искажения информации о российском ПВО является отговорить Турцию от покупки у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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Отмечается, что в то время как американские чиновники заявляли о неспособности С-300 и С-400, расположенных в Сирии, отразить ракетные удары США и их союзников, Пентагон тратил миллиарды долларов на разработку стелс-технологий, позволяющих обходить российские противоракетные системы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в шантаже из-за заявлений о поставках С-400 в Турцию.