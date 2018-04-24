СМИ: Европа и США выработали условия сохранения ядерной сделки с Ираном

Европейские страны-участницы ядерного соглашения с Ираном выработали условия, при которых США не станут покидать сделку, сообщает Suddeutche Zeitung.

По данным издания, Великобритания, Германия и Франция договорились с США по поводу сделки. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как ожидается, приостановит введение очередных санкций против Ирана. Ядерное соглашение принципиально не изменится, однако будут реинтерпретированы отдельные его части.

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Также отмечается, что в случае введения новых санкций США, европейские страны «шестерки» выступят с осуждением политики Вашингтона.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу отсутствия запасного плана по ядерному соглашению.