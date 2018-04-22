В минобороны Британии решили потратить £80 млн на новую систему управления ВВС

Минобороны Великобритании решило выделить £80 млн на новую компьютерную систему управления ВВС, которая позволит быстрее и эффективнее выявлять попытки приближения иностранных самолетов к британским воздушным границам. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Минобороны инвестирует 80 миллионов фунтов в новую компьютерную систему, которая повысит скорость и точность ВВС. Известная как проект Guardian, новая система поддержит способности раннего обнаружения и быстрого реагирования на действия потенциально враждебных или подозрительных воздушных судов, которые могут нести угрозу суверенитету Британии, принадлежать террористам или силам, за которыми стоят государства. Новая система заменит действующие, размещенные в Великобритании и на Фолклендских островах», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, эта система предоставит в распоряжение командования ВВС страны меняющуюся в реальном времени картину, которая будет отражать состояние воздушного пространства у границ Соединенного Королевства. Также она позволит пилотам Великобритании координировать свой действия с военно-воздушными силами НАТО.

Ранее сообщалось, что американское руководство может оставить в Средиземном море свой авианосец »Гарри Трумэн» для «сдерживания» России.