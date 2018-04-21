В КНР поприветствовали решение Ким Чен Ына остановить ядерные испытания

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что решение лидера КНДР Ким Чен Ына прекратить ядерные испытания поспособствует денуклиаризации полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай считает, что соответствующее решение КНДР поможет дальнейшему смягчению ситуации на Корейском полуострове и продвижению процесса денуклеаризации», — заявил Лу Кан.

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Он также отметил, что Китай намерен продолжать играть активную роль в процессе урегулирования ситуации на полуострове.

Ранее Ким Чен Ын объявил, что с 21 апреля Пхеньян прекращает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Президент США Дональд Трамп назвал решение северокорейского лидера «хорошей новостью».