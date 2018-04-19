Песков призвал внимательно прочитать текст послания Путина о поставках С-300 Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал внимательнее читать сделанное после нападения на Сирию послание Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Так Песков отреагировал на вопрос о возможности поставок российских комплексов С-300 сирийской стороне.

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«Читайте заявление президента, сделанное через несколько часов после нападения и агрессии против Сирии. Читайте текст внимательно», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что российская сторона может вернуться к вопросу о возможности поставок зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Об этом рассказал руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.