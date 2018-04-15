Трамп призвал почаще использовать выражение «миссия выполнена»

Президент США Дональд Трамп вновь похвалил ракетные удары по Сирии и призвал чаще использовать выражение «миссия выполнена». Об этом он написал в твиттере.

Накануне Трамп прокомментировал итог ракетных ударов по сирийской территории словами «миссия выполнена». Впоследствии это выражение американского президента активно разошлось по заголовкам СМИ.

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«Операция в Сирии совершена настолько идеально, с такой точность, что СМИ с фейковыми новостями могли унизить [меня] только за использование выражения «миссия выполнена». Я знал, что они прицепятся к нему, но оно показалось мне настолько замечательным военным термином, что должно было вновь вернуться. Используйте почаще!» — написал он.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Власти Сирии отрицают факт химатаки и называют удары западных стран агрессией.