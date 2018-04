Пентагон опубликовал видео запуска «Томагавка» по Сирии

Минобороны США опубликовало видеозапись запуска крылатой ракеты «Томагавк» с подводной лодки в ходе ударов по сирийской территории. Видео доступно на YouTube и в твиттере ведомства.

«Смотрите, как моряки ВМС США на борту [подлодки] John Warner запускают ракету «Томагавк» 14 апреля из Средиземного моря...», — говорится в сообщении в твиттере.

На кадрах видно, как ракета вырывается из воды и улетает вдаль.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе.

Сирийская сторона расценила удары как акт агрессии.

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc