Небензя: действия США и союзников являются угрозой для политического процесса под эгидой ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США усугубляют ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости».

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии, несут страдания сирийскому народу, по сути потакают террористам», — сказал Небензя.

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Он также подчеркнул, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется уставом ООН.

«Любопытно, как отнесутся народы Великобритании и Франции к тому, что их руководство участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую конституцию. Вас все время тянет к колониализму, к неоколониализму»», — добавил Небензя.

Постпред призвал американскую сторону и ее союзников немедленно прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их в дальнейшем.

«Ваша агрессия — это мощный удар и угроза перспективам продолжения политического процесса (в САР) под эгидой ООН, который, несмотря на объективные сложности, с разной скоростью, но продвигался вперед. Чего тогда стоили ваши бесконечные упования на женевский процесс, если вы своими руками загоняете его в очередной кризис», — отметил Небензя.

По его словам, США в 24 часа могли бы прекратить войну в Сирии, «дав команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом».

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что время для переговоров по ситуации в Сирии прошло.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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