В Пентагоне объяснили, почему не предъявляют доказательства химатаки в Сирии

Официальный представитель военного ведомства США Дана Уайт заявила, что страна не предоставляет доказательства применения химического оружия в Сирии из-за секретности данных, передает РИА «Новости».

«Мы не сомневаемся [в применении химоружия в Сирии]. Просто многое из этого [данных, имеющихся в распоряжении Пентагона] связано с разведкой. Я рада показывать доказательства, если я могу это сделать. Но мы очень уверены в принятом решении», — сказала Уайт, отвечая на вопрос о доказательствах химической атаки в Сирии.

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Ранее в Пентагоне объяснили цель операции в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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