Лавров: есть неопровержимые данные о постановочном характере инцидента в сирийской Думе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые данные о том, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — сказал Лавров.

Ранее в Белом доме сообщили, что изучают разведданные, чтобы принять решение по Сирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за незамедлительное расследование сообщений о химатаке в Сирии.