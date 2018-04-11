В Госдуме ответили на слова Трампа про «умные ракеты»

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что если Соединенные Штаты захотят проверить российское оружие, то получат достойный отпор. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Какие у них «умные ракеты», мы посмотрим. Вообще, это, конечно, безответственное поведение руководителя государства, которое претендует, реально по факту держит, по существу, в заложниках не какие-то банановые республики, а ведущие государства мира. Странно все это», — сказал Шаманов.

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Он также подчеркнул, что «у России есть достойное оружие. Если будут попытки проверить (его), то они получат достойный отпор».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решения, которые Трамп обнародует в своем твиттере, весь мир приходит в ужас.

11 апреля Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии, которые нанесут «хорошие, новые и «умные» ракеты.